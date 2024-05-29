Командир штурмовиков: ВС РФ прорвали многокилометровую оборону врага в ДНР

Российские военные «Центральной» группировки войск прорвали порядка 10 километров украинских укреплений на авдеевском направлении во время штурма Северного и Тоненького, рассказал командир штурмового взвода с позывным «Призрак» в разговоре с РИА Новости .

«Приходилось идти до штурмовых позиций 10 километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — пояснил он.

Штурм Северного и посадок производился на открытой местности из-за особенностей рельефа и боевой обстановки. Российские подразделения двигались полукольцом, чтобы охватить противника.

После оборонительных позиций киевских боевиков ВС РФ начали штурмовать «опорники» в населенных пунктах. Ближайшая точка эвакуации была за 10 километров от бойцов. Укрываться приходилось в отбитых вражеских позициях, окопах и канавах у дорог.

«Окопы намного проще штурмовать, чем здания. Ты его (противника) видишь, что он сидит, гранатами закидываешь, стреляешь. Они, конечно, дают отпор, но это редкость. В основном убегают. Чаще всего вообще в окопах никого не бывает. Они чувствуют, что мы подходим и откатываются назад», — добавил «Призрак».