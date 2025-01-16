Команда Трампа готовит очередной пакет санкций против России

Главная цель — ускорить процесс достижения соглашения между Украиной и Россией, а также усилить давление на страны, такие как Иран и Венесуэла, как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Согласно информации издания, основанной на данных от осведомленных лиц, команда Трампа занялась разработкой стратегии применения санкций к России. Эта инициатива направлена на содействие заключению мирного соглашения с Украиной в ближайшие сроки. В дополнение к этому, план включает в себя меры, направленные на увеличение давления на государства, такие как Иран и Венесуэла.

Детали этой стратегии все еще находятся на стадии доработки и уточнения в процессе ее формирования.