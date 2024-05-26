Кобахидзе: Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать полноправным членом Евросоюза, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — написал Кобахидзе в соцсети X.

Независимость Абхазии признана 5 государствами — членами ООН, включая Россию. В документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии.

Южная Осетия до 1989 года была автономной областью в составе Грузинской ССР, а после прихода к власти в Грузии националистических сил Южная Осетия провозгласила свою независимость.

Абхазия и Южная Осетия признают независимость друг друга, а также их независимость признана на сегодняшний день из действующих самопровозглашенных республик непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республикой.