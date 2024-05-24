КНР и Бразилия выступили против оружия массового поражения на Украине

Китай и Бразилия выступают против применения на Украине оружия массового уничтожения, сказано в заявлении главы МИД КНР Ван И и спецпомощника бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморима, пишет ТАСС .

Отмечается, что в особенности это касается ядерного, биологического и химического оружия.

«Китай и Бразилия будут делать все возможное, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса», — отмечается в документе.

Также стороны выступили против атак на мирные ядерные объекты, в числе которых и атомные электростанции. Ван И и Селсу Аморим также напомнили о «трех принципов снижения напряженности».

«Следует избегать нападений на гражданское население и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других гражданских лиц, а также военнопленных. Необходимо поддерживать процесс обмена военнопленными между сторонами, вовлеченными в конфликт», — сказано в заявлении.