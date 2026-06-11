В Балашихе завершили 70 процентов капремонта детсада школы №6

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 6 в микрорайоне Саввино Балашихи выполнен на 70 процентов. Работы ведут в рамках госпрограммы по строительству и ремонту соцобъектов, завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение расположено по адресу: улица 1 Мая, дом 6. Общая площадь здания составляет 1216,3 квадратного метра.

В настоящее время строители выполняют отделочные, фасадные и кровельные работы, а также монтируют оконные блоки.

В ходе капитального ремонта полностью заменят инженерные системы — отопление, вентиляцию и канализацию, установят новое сантехническое оборудование. После завершения работ учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.