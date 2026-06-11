Главгосстройнадзор проверил 70 строек в Подмосковье

Инспекторы Главгосстройнадзора провели профилактические визиты на 70 строительных объектах высокой готовности в 35 округах Подмосковья. Специалисты проверили соблюдение требований пожарной безопасности и запрет на проживание в бытовках и строящихся зданиях, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проверки прошли на стройплощадках школ, детских садов, жилых комплексов, производственных и складских объектов. Больше всего выездов состоялось в Ленинском округе — 27. В Домодедове и Химках проверили по семь объектов, в Красногорске и Подольске — по шесть.

Инспекторы напомнили строителям ключевые требования пожарной безопасности. На стройплощадках запрещено проживание в бытовках и возводимых зданиях, сушка одежды на обогревателях, использование нагревательных приборов без защиты от перегрева, курение в неположенных местах и сжигание мусора.

Также необходимо контролировать состояние электросетей и пожарной сигнализации, обеспечивать свободный проезд пожарной техники к гидрантам, строящимся объектам и складам. Огнетушители должны быть в наличии, горючие материалы — храниться не ближе 24 метров от построек и вдали от мест огневых и сварочных работ. Территория стройплощадки не должна быть захламлена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.