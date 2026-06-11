Резидент ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье внедрит стандарт общественного капитала

Компания «НТ-Дубна», резидент ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье, присоединилась к внедрению Стандарта общественного капитала бизнеса, который с 2026 года станет ключевым инструментом оценки вклада компаний в устойчивое развитие. Соглашение подписано с управляющей компанией ОЭЗ, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Соглашение о сотрудничестве заключили управляющая компания ОЭЗ и предприятие «НТ-Дубна». Инициатива реализуется при участии АНО «Общественный капитал», разрабатывающей механизмы оценки бизнеса. Стандарт утвержден постановлением правительства РФ и вводит новые подходы к оценке социальной, экологической и управленческой ответственности компаний.

В ОЭЗ «Дубна» рассчитывают, что внедрение стандарта повысит прозрачность деятельности резидентов и укрепит их позиции при взаимодействии с инвесторами, финансовыми институтами и государственными структурами. Ожидается, что это станет дополнительным фактором роста инвестиционной привлекательности территории.

Компания «НТ-Дубна» производит локальные очистные сооружения с биофильтрами. Производственные мощности площадью более 5 тыс. кв. м расположены на территории ОЭЗ. В 2025 году предприятие получило статус малой технологической компании и увеличило объем выпуска продукции более чем на 20%. Продукция используется на объектах ОЭЗ и в государственных индустриальных парках Московской области. Среди партнеров — крупные промышленные компании, включая СИБУР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.