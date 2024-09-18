Кнайсль не ответила, когда будет третья мировая война

Я не хочу сказать, что третья мировая война уже на пороге — Карин Кнайсль

Экс-министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что нынешняя ситуация в мире до сих пор «очень нестабильна». Политик также отметила, что не желает делать никаких прогнозов о том, может ли в ближайшее время начаться третья мировая война, сообщает Life.ru .

Руководитель центра G.O.R.K.I. добавила, что все народы мира, прошедшие через войну, не хотят вновь испытать ее ужасы. Однако сейчас в мире есть люди, которые «сидят в своих уютных офисах и не понимают, о чем говорят», подчеркнула Кнайсль.

«Я не хочу сказать, что третья мировая война уже на пороге. Я не хочу этого говорить», — сказала Карин Кнайсль.

Бывшая глава австрийской дипломатии добавила, что недавно вернулась с конференции ООН в Стамбуле. На мероприятии, по словам Кнайсль, она пришла к выводу, что «найти выход» не поможет ни одна из действующих международных организаций.