Клишас: перед инаугурацией Путина сенаторы пройдут ПЦР-тестирование

сегодня в 14:19

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что инаугурация президента состоится 7 мая.

При этом сенаторы уже получили приглашение на инаугурацию президента Владимира Путина, которое состоится 7 мая.

Ранее российский президент Владимир Путин в понедельник подписал закон, который уточняет размер повышенной оплаты за сверхурочную работу.