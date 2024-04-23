Клишас: перед инаугурацией Путина сенаторы пройдут ПЦР-тестирование
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Перед инаугурацией президента России Владимира Путина сенаторы пройдут ПЦР-тестирование, сообщает ТАСС.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что инаугурация президента состоится 7 мая.
При этом сенаторы уже получили приглашение на инаугурацию президента Владимира Путина, которое состоится 7 мая.
Ранее российский президент Владимир Путин в понедельник подписал закон, который уточняет размер повышенной оплаты за сверхурочную работу.