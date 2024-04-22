Президент РФ подписал закон о размере оплаты сверхурочной работы

Российский президент Владимир Путин в понедельник подписал закон, который уточняет размер повышенной оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера зарплаты, который установлен в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Помимо этого, закон предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.

Из сопроводительных материалов следует, что сверхурочную работу следует оплачивать в большем размере, чем аналогичную работу, которая выполнена в установленное рабочее время.

Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

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