Кличко и Зеленский устроили интернет-перепалку после атак на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко резко отреагировал на обвинения со стороны Владимира Зеленского в адрес столичных властей относительно повреждений энергосистемы после ударов ВС России, сообщает РИА Новости .

В своем Telegram-канале градоначальник задал риторический вопрос: «Глядя на весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня есть один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко?»

Напряженность между президентом и мэром столицы обострилась после заявления Зеленского о том, что киевская энергосистема серьезно пострадала из-за бездействия местных властей. Хотя президент не назвал конкретную фамилию, он прозрачно намекнул, что некоторые чиновники «не способны что-либо сделать».

Удары российской армии последовали после угроз Зеленского о возможном блэкауте в Белгородской и Курской областях.