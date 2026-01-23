Китайское издание Sohu раскритиковало действия США в Венесуэле, заявив, что операция по задержанию президента Николаса Мадуро провалилась и не принесла Вашингтону желаемых результатов, сообщает «ФедералПресс» .

В начале января американские военные вертолеты прибыли в Каракас и вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро в неизвестном направлении. Белый дом объяснил операцию борьбой с наркотиками, однако китайские аналитики считают, что истинной целью США был контроль над нефтяными запасами Венесуэлы.

В статье китайского издания Sohu отмечается, что попытка США заблокировать Карибское море и перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы оказалась неудачной. Танкеры сменили флаги и отключили системы слежения, в результате чего часть судов смогла уйти, а другие инсценировали исчезновение.

Авторы публикации подчеркнули, что Мадуро отказался признать себя виновным в суде Нью-Йорка, что, по мнению китайских журналистов, поставило под сомнение легитимность действий США. В Китае назвали операцию «фарсом», отметив, что она привела к конституционным спорам, валютным трудностям и изоляции США в регионе.

В заключение в Sohu иронично предположили, что самым простым выходом для Вашингтона было бы вернуть Мадуро обратно на вертолете.

