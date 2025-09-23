сегодня в 18:39

СМИ: судно из Китая зашло в порт в Севастополе

В порт в Севастополе впервые с 2014 года зашло грузовое судно из КНР, сообщает RT .

Как уточняет газета Financial Times (FT) со ссылкой на спутниковые снимки, отплыв из Стамбула 2 сентября, корабль достиг окрестностей Новороссийска 6 сентября. 14 сентября судно под названием Heng Yang 9 прибыло в порт Севастополя.

Этот инцидент был охарактеризован изданием как исключительный, учитывая действующие западные ограничения, которые не позволяют иностранным торговым судам посещать крымские порты.

Согласно опубликованной информации, ранее китайские коммерческие суда также воздерживались от посещения данного полуострова.

Ранее в ответ на атаку киевского режима на Крым российские военные предприняли масштабный ответный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

Российские войска нанесли огневой удар по временным базам дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников из подразделения «Призраки» ГУР Украины, расположенным в окрестностях населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области. Именно эти формирования, как утверждается, занимались подготовкой и проведением данной террористической атаки.

