Китай обратился к Украине и России после обмена ракетными ударами и слов Путина

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Китай призвал РФ и Украину к спокойствию после слов Путина про «Орешник»

МИД Китая призвал стороны украинского конфликта к сдержанности после взаимных ракетных ударов и обращения президента России Владимира Путина к гражданам, в котором он заявил об ударе по городу Днепропетровску (украинское название — Днепр) новейшей ракетной системой «Орешник». По словам офпреда дипведомства КНР Линь Цзяня, Киеву и Москве также нужно сохранять спокойствие, сообщает ТАСС .

Дипломат добавил, что украинской и российской сторонам следует делать шаги «для охлаждения ситуации» путем консультаций и диалога. Сторонам конфликта также необходимо формировать условия для политического урегулирования кризиса, заявил Линь.

«Чтобы как можно скорее добиться прекращения огня», — добавил официальный представитель МИД.

21 ноября Владимир Путин заявил, что российская армия атаковала Днепропетровск «Орешником» в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. По словам российского президента, новейшей системой ударили по украинскому военному заводу «Южмаш».