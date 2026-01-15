Китай, ОАЭ и Индия могут попасть под 25% пошлины США из-за торговли с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25% пошлин на товары из стран, продолжающих торговлю с Ираном, несмотря на тесные связи этих государств с Вашингтоном. Решение связано с продолжающимися протестами в Иране и направлено на усиление давления на Тегеран, сообщает oilcapital.ru .

Администрация США подготовила новые тарифы для стран, поддерживающих торговлю с Ираном. Трамп объявил о введении 25% пошлин для всех государств, ведущих бизнес с Тегераном, несмотря на возможные негативные последствия для американской экономики и отношений с союзниками.

В Иране продолжаются массовые протесты, число жертв которых, по разным источникам, достигает от 500 до 12 тыс. человек. Протесты охватили десятки городов, а столкновения с силовиками приобрели масштаб боевых действий. Трамп пообещал протестующим поддержку, но не уточнил, в какой форме она будет оказана.

Введение новых пошлин затронет не только Китай и Россию, но и ключевых партнеров США на Ближнем Востоке и в Азии, включая ОАЭ, Ирак, Турцию, Пакистан и Индию. Например, Китай в 2024 году увеличил товарооборот с Ираном до 17,8 млрд, долларов а ОАЭ — до 16,1 млрд долларов. Эксперты отмечают, что такие меры могут привести к торговым конфликтам с союзниками и дестабилизации нефтяного рынка.

Страны Персидского залива уже предупредили США о рисках для мировой энергетики. В случае смены власти в Иране возможны гражданская война и перебои с поставками нефти, что приведет к росту цен. Даже при успешном сценарии для Вашингтона контроль над иранскими ресурсами может изменить баланс на мировом рынке нефти и газа.

Решение Трампа может поставить под угрозу почти 10% внешней торговли США и усилить нестабильность на Ближнем Востоке.

