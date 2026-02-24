Китай может продать Ирану противокорабельные ракеты CM‑302

Иран находится на финальной стадии переговоров с Китаем о приобретении противокорабельных ракетных комплексов СМ-302. Данный шаг предпринимается на фоне растущей угрозы потенциальных ударов ВМС США по территории Исламской Республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отвечая 20 февраля на вопрос о возможности нанесения ограниченных ударов по Ирану, президент США Дональд Трамп подтвердил, что такой вариант рассматривается. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что любое, даже ограниченное, военное воздействие со стороны США будет расценено Тегераном как акт агрессии.

По данным Washington Post, основываясь на информации систем слежения за полетами и спутниковых снимках, в регионе уже сконцентрировано более 150 военных самолетов и около трети всех оперативно доступных американских кораблей.

Теперь в СМИ распространяется информация, что Иран приблизился к подписанию контракта с Китаем на поставку противокорабельных крылатых ракет в условиях масштабной военно-морской концентрации США у своих берегов, предваряющей возможные атаки. При этом точные сроки поставок пока не определены.

По словам источников, диалог между сторонами по этому вопросу длится как минимум два года и существенно активизировался после окончания конфликта между США, Израилем и Ираном в июне 2025 года.

