Китай и Бразилия выпустили совместный меморандум по Украине

КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум, из которого следует, что переговоры являются единственным способом урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Документ под названием «Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса» опубликовали после встречи министра иностранных дел КНР Ван И со спецсоветником президента Бразилии Селсу Аморимом.

Из меморандума следует, что единственным жизнеспособным вариантом разрешения конфликта являются переговоры. При этом все стороны должны создать условия для прямого диалога. Также Китай и Бразилия посчитали нужным организовать международную мирную конференцию, которая будет признана как Россией, так и Украиной.

«Члены международного сообщества приглашаются поддержать и одобрить меморандум, решительно выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров», — сказано в документе.