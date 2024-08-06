Кисида не назвал США в речи о ядерной бомбардировке Хиросимы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, не упомянул о том, что атомную бомбу на город сбросили именно США, сообщает РИА Новости .

Он вспомнил о том, что 79 лет назад город превратился в пепел. По его словам, у людей отняли мечту и счастливое будущее. «А те, кто выжил, перенес непередаваемые трудности. Как премьер-министр я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий», — сказал он.

Кисида также добавил, что те ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки не должны снова повториться.

При этом в своей речи он сказал, что Россия угрожает ядерным оружием.

День Хиросимы, или Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, отмечается каждый год 6 августа. Дата связана с историческими событиями 1945 года. Ежегодно в этот день во многих странах мира проходят многочисленные акции против ядерного оружия и за мир во всем мире.

Именно в этот день был приведен в исполнение приказ президента США Гарри Трумэна о бомбардировке японских городов. Первой жертвой стала Хиросима, а через три дня вторая бомба обрушилась на Нагасаки.

В Хиросиме погибли более 80 тыс. человек, порядка 12 тыс. пропали без вести, около 160 тыс. получили ранения и подверглись радиоактивному облучению. В Нагасаки 73 тыс. человек погибли в момент взрыва и порядка 35 тыс. от полученных ран и лучевой болезни.