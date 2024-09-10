Киселев: удары ВСУ по Раменскому напомнили об истинной сущности властей Украины

Ночные удары киевского режима по Раменскому городскому округу в очередной раз напомнили об истинной сущности украинской власти, которая, скорее всего, планировала бить по спальным районам и жилым массивам, такое предположение в разговоре с РИАМО выдвинул политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

«Последние месяцы спецоперации характеризуются осознанием Зеленским (президентом Украины Владимиром - ред.) своей несостоятельности как руководителя государства. Финансовая поддержка извне сокращается, людской ресурс на исходе. Ограниченность и отсутствие опыта не позволяют Банковой (властям Украины - ред.) избрать иной, отличный от терроризма путь. Именно поэтому реальной надеждой ВСУ было Курское вторжение, сопряженное с казнями мирного населения и показательными захватами приграничных сел», — пояснил Киселев.

Собеседник редакции отметил, что, скорее всего, Зеленским в настоящее время движет отчаяние. Он уже потерпел крах на «мирных переговорах», куда Россию даже не пригласили, уровень доверия к Киеву со стороны спонсоров тоже снизился. Поэтому украинский президент идет на все более страшные преступления, подобные атакам Московской области.

«Даже для людей, никак не связанных с военной сферой, очевидно, что удары по гражданским объектам не имеют никакого военного смысла. Подлинным замыслом „авторов“ подобных ударов является внушение страха рядовым гражданам. Попытки Зеленского и его клики выглядят жалкими и недалекими», — отметил политолог, подчеркнув, что за всю историю существования русский народ никогда не поддавался на такие провокации.

Киевский режим атаковал Подмосковье ночью 10 сентября. Средствами ПВО были сбиты украинские дроны, но осколки двух из них попали в жилые многоэтажки в Раменском. В результате происшествия ранения получили мирные жители, которые спали в своих квартирах. Одна женщина получила смертельные травмы и погибла на месте.

Власти Раменского оказывают помощь населению. Для людей развернули два пункта временного размещения с комфортными условиями. Некоторые из жильцов поврежденных домов смогут вернуться в свои квартиры только к зиме, когда их восстановление завершится.

Ранее после ночной массированной атаки украинских беспилотников губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно не терять бдительность.

«Это все говорит о том, что мы должны быть внимательнее, мы должны быть бдительными, должны понимать, что, когда ложишься спать, отключить звук у телефона — это не очень хорошая привычка», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.