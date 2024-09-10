Воробьев о ночной атаке беспилотников: нужно быть бдительными

Ночная массированная атака украинских беспилотников говорит о том, что нужно быть бдительнее и внимательнее, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это все говорит о том, что мы должны быть внимательнее, мы должны быть бдительными, должны понимать, что, когда ложишься спать, отключить звук у телефона — это не очень хорошая привычка», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что российские средства ПВО минувшей ночью ликвидировали свыше 140 беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах РФ.

«Слава Богу, ликвидировали их успешно. За исключением двух случаев, когда вы видели сбитые беспилотники. Соответственно БПЛА повредили жилые дома и, к сожалению, один из таких инцидентов унес жизнь человека. Также два парня молодых ранены, находятся в тяжелом состоянии, но жизни ничего не угрожает», — рассказал губернатор.

Дроны ВСУ ночью ударили по многоквартирным домам в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице в Раменском городском округе. Все оперативные службы продолжают работать у поврежденных БПЛА многоэтажек.