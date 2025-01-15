Киселев ответил на претензии Армении к выпуску «Вести недели»

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, что не владеет информацией о том, какое конкретное высказывание посла России в Армении Сергея Копыркина в эфире программы «Вести недели» могло стать причиной его вызова в МИД, сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что на данный момент нет ничего, что можно было бы прокомментировать.

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — заявил Киселев.

Ранее Копыркина вызвали в министерство иностранных дел Армении из-за выпуска «Вести недели». Дипломату передали ноту протеста. Представители армянского внешнеполитического ведомства пояснили, что причиной данного шага стали «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения», которые прозвучали в программе.