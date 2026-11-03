Кирилл Хижинский стал исполняющим обязанности главы Владивостока

Хижинский родился в 1982 году в Приморье, окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономист». До 2020 года занимался агробизнесом, затем возглавил Черниговский муниципальный округ. В 2024 году стал заместителем председателя краевого правительства. Женат, воспитывает троих детей.

По данным СМИ, в 2023 году суд признал Хижинского виновным в незаконной охоте. Приговор вступил в силу в марте 2024 года. Опубликованное апелляционное постановление описывает выстрел по подсадной утке с моторной лодки и показания мужчины, получившего ранения дробью. Защита отрицала причастность осужденного. Суд сохранил штраф в 150 тысяч рублей. Данные в документе обезличены; издание связывает его с Хижинским по совокупности сведений и публикациям СМИ.

Отец чиновника Владимир Хижинский возглавлял Черниговский район и был краевым депутатом. Дядя Александр руководил Приморским краевым и Девятым кассационным судами. По данным Seldon, Кирилл Хижинский был учредителем или руководителем пяти компаний; в четырех из них его отец в разное время был руководителем или ликвидатором.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.