Кирилл Дмитриев проводит встречу с представителями администрации США во Флориде

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прилетел в Майами для проведения консультаций с представителями правительства американского лидера Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Спецпредставитель (президента РФ — ред.) Владимира Путина Дмитриев находится во Флориде, встречается с представителями администрации Трампа, утверждают источники», — говорится в публикации.

Предварительно известно, что предметом обсуждения станет развитие экономического сотрудничества между Россией и США. В последних числах февраля Дмитриев уже проводил встречу в Женеве со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В тот же период американский президент заявлял, что был бы не против снятия антироссийских санкций по завершении украинского кризиса.

