Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепить ядерный щит

Лидер КНДР посетил базу производства ядерных материалов и НИИ ядерного оружия.

Этот год станет для КНДР ключевым в вопросе укрепления ядерного потенциала страны, сообщает ЦТАК.

«Мы обязаны отвечать не только за сегодня, но и за будущее этой страны. Следовательно, встает необходимый и неизбежный вопрос о непрерывном укреплении ядерного щита», — говорится в сообщении.

Ранее вооруженные силы КНДР запустили новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету. Председатель Государственного совета северокорейской республики Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты. Он заявил, что цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — самооборона, а не планы наступательного характера. Лидер КНДР подчеркнул, что это оружие способно преодолеть любую ПРО в мире.