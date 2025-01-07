ЦТАК: КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету
Ким Чен Ын: новая ракета КНДР преодолеет любую ПРО в мире
Вооруженные силы КНДР запустили новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ЦТАК.
Председатель Государственного совета северокорейской республики Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты.
Он заявил, что цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — самооборона, а не планы наступательного характера. Лидер КНДР подчеркнул, что это оружие способно преодолеть любую ПРО в мире.
Ранее Ким Чен Ын призвал усовершенствовать армию КНДР в условиях «мирового хаоса».