ЦТАК: КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

Председатель Государственного совета северокорейской республики Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты.

Он заявил, что цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — самооборона, а не планы наступательного характера. Лидер КНДР подчеркнул, что это оружие способно преодолеть любую ПРО в мире.

Ранее Ким Чен Ын призвал усовершенствовать армию КНДР в условиях «мирового хаоса».