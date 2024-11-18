Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность КНДР к войне

сегодня в 08:03

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ВС страны должны обеспечить полную готовность республики к военным действиям. Об этом сообщает NEWS.ru .

Как отметили в ЦТАК, Ким Чен Ын сделал данное заявление на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии.

Он сказал, что США и Южная Корея обострили ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове. Она приняла угрожающий характер.

Глава Северной Кореи призвал увеличить численность боевых сил и нарастить военно-политическое превосходство страны в регионе. Кроме того, он назвал действия противников военным конфронтационным сумасшествием.

Как предупредил Ким Чен Ын, в КНДР будут и дальше укреплять самооборону, где в центре находятся ядерные силы. Такой работой в стране занимаются без лимитов, не удовлетворяясь достигнутым результатом.