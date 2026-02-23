Ким Чен Ын снова занял пост генсека Трудовой партии Кореи
Фото - © ПОСОЛЬСТВО КНДР В РОССИИ
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын вновь возглавил Трудовую партию страны. Об этом сообщило официальное Центральное телеграфное агентство Кореи, пишет РИА Новости.
Партийный съезд единогласно поддержал кандидатуру действующего руководителя на высшую должность в партии. Делегаты одобрили предложение о продлении полномочий Ким Чен Ына в качестве генерального секретаря.
Таким образом, северокорейский политик продолжит занимать ключевой пост в партийной структуре КНДР.
Решение было принято на очередном съезде Трудовой партии Кореи.
