Ким Чен Ын снова занял пост генсека Трудовой партии Кореи

сегодня в 10:48

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын вновь возглавил Трудовую партию страны. Об этом сообщило официальное Центральное телеграфное агентство Кореи, пишет РИА Новости .

Партийный съезд единогласно поддержал кандидатуру действующего руководителя на высшую должность в партии. Делегаты одобрили предложение о продлении полномочий Ким Чен Ына в качестве генерального секретаря.

Таким образом, северокорейский политик продолжит занимать ключевой пост в партийной структуре КНДР.

Решение было принято на очередном съезде Трудовой партии Кореи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.