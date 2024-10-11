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Ким Чен Ын приехал на торжества в честь 79-летия ТПК на лимузине Aurus

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил вместе с дочерью торжества в честь 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Он прибыл на мероприятие на лимузине Aurus, сообщает РИА Новости .

Предположительно, это автомобиль, который подарил ему президент РФ Владимир Путин.

10 октября в честь 79-летия ТПК были устроены концерт и банкет.

В качестве личных гостей Ким Чен Ына на мероприятия пригласили чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР Александра Мацегора и ведущих сотрудников российского посольства.

На концерте прозвучали гимны Трудовой партии и патриотические песни, гимн КНДР. Завершились празднования фейерверком.