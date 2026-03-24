Ким Чен Ын: Пхеньян будет считать Южную Корею самым враждебным государством

05:23

КНДР будет считать Южную Корея самым враждебным государством, заявил лидер страны Ким Чен Ын, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

«Мы будем обращаться с Республикой Корея особо, признав ее самым враждебным государством, будем полностью отвергать и игнорировать ее самыми решительными словами и шагами», — заявил он, выступая на заседании Верховного народного собрания (парламент) 15-го созыва.

Ранее Ким Чен Ына опять переизбрали на должность председателя государственных дел страны. Решение приняло Верховное народное собрание КНДР.

Это случилось на I сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.

