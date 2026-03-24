Ким Чен Ын: Пхеньян будет считать Южную Корею самым враждебным государством
КНДР будет считать Южную Корея самым враждебным государством, заявил лидер страны Ким Чен Ын, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.
«Мы будем обращаться с Республикой Корея особо, признав ее самым враждебным государством, будем полностью отвергать и игнорировать ее самыми решительными словами и шагами», — заявил он, выступая на заседании Верховного народного собрания (парламент) 15-го созыва.
Ранее Ким Чен Ына опять переизбрали на должность председателя государственных дел страны. Решение приняло Верховное народное собрание КНДР.
Это случилось на I сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.
