Ким Чен Ын направил письмо России Владимиру Путину

В письме, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, глава КНДР выразил признательность за ранее полученное поздравительное письмо от российского лидера.

В послании Ким Чен Ын назвал отношения с Путиным «самыми бесценными» и заверил, что Пхеньян будет «абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые политики и принимаемые решения» российского руководства. Он также подтвердил намерение укреплять всестороннее стратегическое партнерство между странами в соответствии с интересами народов КНДР и России.

В завершение письма лидер КНДР пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов, а братскому российскому народу — побед.

