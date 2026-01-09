Ким Чен Ын направил письмо России Владимиру Путину

Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать политику России
Политика

Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын отправил ответное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В письме, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, глава КНДР выразил признательность за ранее полученное поздравительное письмо от российского лидера.

В послании Ким Чен Ын назвал отношения с Путиным «самыми бесценными» и заверил, что Пхеньян будет «абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые политики и принимаемые решения» российского руководства. Он также подтвердил намерение укреплять всестороннее стратегическое партнерство между странами в соответствии с интересами народов КНДР и России.

В завершение письма лидер КНДР пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов, а братскому российскому народу — побед.

