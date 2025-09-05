Ким Чен Ын: КНДР будет полностью поддерживать борьбу РФ за суверенитет
Фото - © РИА Новости
Борьба РФ направлена на защиту государственного суверенитета, КНДР будет поддерживать ее. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает ТАСС.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил посольство республики в Москве, где состоялся торжественный прием по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания КНДР. Российский министр пообщался с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем.
Тот передал Белоусову слова Ким Чен Ына. Лидер КНДР в своем послании отметил, что республика всегда будет поддерживать российские власти и народ РФ в борьбе, направленной на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности.
«Будем оставаться верными договору между КНДР и РФ», — говорилось в послании Ким Чен Ына.
Ранее американский президент Дональд Трамп заподозрил китайского лидера Си Цзиньпина, президента РФ Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына в заговоре против США. Он попросил передать им «самые теплые приветствия».