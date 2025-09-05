сегодня в 20:42

Ким Чен Ын: КНДР будет полностью поддерживать борьбу РФ за суверенитет

Борьба РФ направлена на защиту государственного суверенитета, КНДР будет поддерживать ее. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает ТАСС .

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил посольство республики в Москве, где состоялся торжественный прием по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания КНДР. Российский министр пообщался с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем.

Тот передал Белоусову слова Ким Чен Ына. Лидер КНДР в своем послании отметил, что республика всегда будет поддерживать российские власти и народ РФ в борьбе, направленной на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности.

«Будем оставаться верными договору между КНДР и РФ», — говорилось в послании Ким Чен Ына.

Ранее американский президент Дональд Трамп заподозрил китайского лидера Си Цзиньпина, президента РФ Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына в заговоре против США. Он попросил передать им «самые теплые приветствия».