Киевский экономист предрек сокращение населения Украины до 25 млн человек

Население Украины может упасть до 25 млн человек после окончания конфликта в стране, заявил киевский экономист Алексей Кущ. Его слова приводит РИА Новости .

Аналитик в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко указал на «стремительное ухудшение» по всем структурным элементам человеческого капитала. Демографический кризис стал национальной катастрофой. Его последствия могут обесценить даже «относительно успешный» выход из противостояния с Россией.

«По моим оценкам, демографический профиль Украины после войны — это 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов — пенсионеры, пять миллионов — дети, примерно два-три миллиона — инвалиды и ветераны, то есть люди, которые получают определенные социальные выплаты. И экономически активное ядро экономики — примерно семь-восемь миллионов человек», — указал Кущ.

Он напомнил, что еще несколько лет назад в стране было 17 млн человек, представлявших экономически активное население. Но сегодня именно оно сокращается стремительнее всех.