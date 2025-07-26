После отказа Киева от выплат по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P моментально понизило рейтинг страны по ВВП-варрантам до отметки D, что в финансовом мире означает официальное признание неплатежеспособности.

«На Западе теперь нет ни одного серьёзного экономиста, который бы отрицал дефолт Украины», — подчеркнул политик. Он напомнил, что за время правления Владимира Зеленского государственный долг страны вырос с $81,9 млрд до колоссальных $181 млрд.

«Две трети бюджета сейчас — это заёмные средства. Фактически Украина способна сама обеспечить лишь треть своих расходов», — констатировал Медведчук.

При этом официального заявления о дефолте так и не последовало. Как пояснил политик, «объявление дефолта будет означать крах всей западной стратегии».

«Придётся признать, что миллиарды Байдена и ЕС были выброшены на ветер, а войну вело государство, которое даже не могло платить по счетам», — заявил он, назвав Зеленского «безответственным клоуном».

Ситуация усугубляется тем, что, по словам Медведчука, Украина повторила печальный опыт США, которые объявляли дефолт в 1933 и 1971 годах. Однако если Америка тогда искала выход из кризиса, то Киев, похоже, продолжает делать вид, что проблемы не существует, надеясь на новые транши от Запада.