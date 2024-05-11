Киев предложил Варшаве скупить остатки госсобственности
Украина намерена продать Польше государственные предприятия
Украина намерена продать Польше через приватизацию государственные предприятия промышленности и производства продовольствия, пишет РИА Новости.
Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль встретился с представителями польского правительства. Стороны среди прочего обсудили кампанию по приватизации украинских объектов, пишет агентство.
Уточняется, что речь идет о предприятиях химической, титановой, пищевой отраслях, в частности, производства спирта.
В 2024 году на аукцион выставят крупные объекты и сдадут в аренду государственные земли для аграрного производства.