Киев отверг предложение Путина о «заморозке» фронта

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне не стал категорически отвергать возможность территориальных обменов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Зеленский отметил, что такие решения потребуют преодоления конституционных ограничений, но допустил рассмотрение вариантов «пропорциональных обменов».

Украина также отклонила инициативу Владимира Путина, переданную через Трампа, — закрепить текущую линию фронта при условии вывода украинских войск из Донбасса. В Киеве считают, что такой сценарий создаст «плацдарм для российского наступления к Днепру» и позволит Москве достичь целей «без боевых действий».

При этом FT уточняла, что Зеленский всё же ищет «приемлемый компромисс» по текущим позициям, но без юридического признания потерь.

Эти дискуссии происходят на фоне подготовки возможной встречи Путина и Зеленского, где территориальный вопрос станет ключевым. Пока стороны сохраняют принципиальные разногласия: Россия настаивает на признании «новых реалий», Украина — на восстановлении границ 1991 года, оставляя пространство для манёвра лишь в тактических вопросах.