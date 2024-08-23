Кеннеди-младший заявил, что поддержит Трампа на президентских выборах США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что отказывается от президентских амбиций в пользу кандидата Дональда Трампа и будет его поддерживать, пишет «Интерфакс» .

Кеннеди-младший пояснил, что не снимает свою кандидатуру с выборов, но сам намерен поддерживать Трампа. Такое заявление он сделал в обращении к избирателям, пояснив, что снимет свою кандидатуру только в 10 штатах, чтобы не отнимать шансы у Трампа.

Сторонники Кеннеди-младшего смогут поддержать его в тех штатах, где Трамп при любых обстоятельствах не сможет набрать большинство голосов.

Ранее СМИ сообщали, что Кеннеди-младший может выйти из президентской гонки вслед за действующим президентом Джо Байденом. Однако он решил участвовать в выборах, но поддерживать Трампа.