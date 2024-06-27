Кеннеди-младший назвал терроризмом удар ВСУ по пляжу в Крыму

Удар ВСУ по пляжу в Севастополе американскими ракетами ATACMS является терроризмом и актом войны со стороны Вашингтона, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Его слова приводит РИА Новости .

«Слово, которое описывает это, — терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», — написал политик в соцсетях.

Он призвал американских законодателей остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом Байденом». Объявлять войну, по словам Кеннеди-младшего, может только конгресс.

Также политик описал сам удар киевский боевиков. Ракетная установка, по его словам, произведена компанией Lockheed, а системой, которая наводит ее на цель, способны управлять только американцы на Украине. Над полуостровом взорвались «порядка шести ракет», которые разбросали по площади кассетные суббоеприпасы, накрывшие гражданский пляж.