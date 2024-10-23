Казанская декларация саммита БРИКС утверждена лидерами стран-участниц

Во второй день 16-го саммита БРИКС страны объединения утвердили Казанскую декларацию, об этом сообщил президент России Владимир Путин на правах хозяина саммита, который проходит в Казани, сообщает пресс-служба Кремля .

Казанская декларация саммита содержит общие оценки положения дел в мире, а также общие результаты российского председательства в БРИКС. Декларацией также утверждены основные ориентиры взаимодействия на долгосрочной основе.

«Хочу отметить, что мы планируем распространить ее (Казанскую декларацию саммита БРИКС — ред.) как наш общий совместный документ», — заявил Путин в итоговом слове на заседании саммита в расширенном составе.

Казанскую декларацию саммита БРИКС утвердили с целью укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для России это событие является ключевым в объединении под ее председательством. Казанский саммит — первый саммит, где присутствуют новые участники объединения, вступившие в него 1 января 2024 года.