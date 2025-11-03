сегодня в 02:29

Катер с флагом ЧВК «Вагнер» замечен на пограничной реке Нарва

В пограничной реке Нарва, разделяющей Эстонию и Россию, был замечен катер береговой охраны с флагом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщило министерство иностранных дел Эстонии, опубликовав соответствующие фото и видеоматериалы в социальной сети X.

Как отмечается в заявлении ведомства, эстонские власти внимательно следят за действиями российских пограничников.

«Мы также можем подтвердить, что все, что россияне пытаются сделать на реке Нарва, происходит под нашим бдительным надзором», — подчеркнули в МИД.

По информации эстонского национального телерадиовещания (ERR), катер был замечен 2 ноября. Точный участок реки, где проходило судно, не уточняется.

Река Нарва является естественной границей между двумя странами, на противоположных берегах которой расположены эстонский город Нарва и российский Ивангород.