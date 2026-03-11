«Карточки будущего» на маркетплейсах: два возможных эффекта на выборы

Идея вовлекать в выборы через маркетплейсы может как возыметь успех, так и быть проигнорированной. Об этом РИАМО сообщила кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой Государственной и муниципальной службы Московского областного филиала (МОФ) РАНХиГС Елена Галий.

Ранее «Ведомости» сообщили, что маркетплейсы могут использоваться для вовлечения россиян в избирательный процесс на выборах в Госдуму. Речь идет о так называемых «Карточках будущего». Идея в том, что пользователь площадки может положить в корзину «социальные опции» — новые детские сады, поликлиники и т. д. За это он будет получать промокоды и участвовать в розыгрышах.

«Идея привлечения маркетплейсов к выборам имеет потенциал для повышения явки и вовлечения граждан, особенно молодежи, которая активно использует цифровые платформы. Однако успех инициативы зависит от тонкой настройки коммуникации, соблюдения баланса между агитацией и информированием, а также от реакции самих маркетплейсов, которые могут отказаться от участия из-за репутационных рисков. Инициатива „Карточки будущего“ балансирует между потенциальным инструментом гражданского вовлечения и риском превратиться в раздражающую рекламу», — рассказала Галий.

Она отметила, что при ненавязчивом дизайне таких «карточек» и таргетировании идея может дать результат. В ту же пользу также могут выступить промокоды и розыгрыши. Они создают элемент игры, снижая психологическое сопротивление. Галий добавляет, что важна визуализация «образа будущего».

При всем этом она не исключает и негативного развития сценария. Как пример — для принятия пользователями «карточки» не должны стать рекламными вставками и баннерами, так как люди привыкли их игнорировать. Галий добавляет, что у людей не должно сложиться эффекта, что ими манипулируют. Также карточки не должны заслонять собой интерфейс приложений, что будет мешать совершать заказы.

«Таким образом, инициатива способна привлечь тех, кто равнодушен к традиционным формам агитации, но только если она будет восприниматься как удобный инструмент самовыражения, а не как рекламный шум. В противном случае возможен риск получить эффект „слепой зоны“: карточки увидят, но не заметят», — заключила Галий.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.