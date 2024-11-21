Картаполов о названии новой баллистической ракеты: чтобы никто не догадался

Глава комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» получила такое название, «чтобы никто не догадался», сообщает SHOT .

«А название такое взяли, чтобы никто не догадался», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее обратился с заявлением к гражданам страны. Он отметил, что военные будут оповещать мирное население о готовящихся испытаниях таких систем, как «Орешник», чтобы те успели покинуть зоны возможного поражения.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года.