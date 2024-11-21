Российские военные будут предупреждать мирных граждан Украины, а также жителей дружественных стран, чтобы те успели покинуть зону возможного поражения от ракетных ударов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин обратился с заявлением к гражданам страны 21 ноября. Он отметил, что военные будут оповещать мирное население о готовящихся испытании таких систем, как «Орешник», чтобы те успели покинуть зоны возможного поражения.