Соединенные Штаты фактически выделяют деньги на построение тирании на Украине, которая не имеет демократии, заявил американский журналист Такер Карлсон, пишет ТАСС .

«Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно, что мы не будем посылать деньги на построение тирании, как они это сделали, и преследование христиан», — задался вопросом журналист.

Также Карлсон считает постыдным выделение денег государству, власти которого «преследуют христиан».

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что президент Зеленский собирается с римскими императорами, которые также были известными гонителями христиан.