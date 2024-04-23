Карлсон: Белый дом финансирует построение тирании на Украине
Соединенные Штаты фактически выделяют деньги на построение тирании на Украине, которая не имеет демократии, заявил американский журналист Такер Карлсон, пишет ТАСС.
«Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно, что мы не будем посылать деньги на построение тирании, как они это сделали, и преследование христиан», — задался вопросом журналист.
Также Карлсон считает постыдным выделение денег государству, власти которого «преследуют христиан».
Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что президент Зеленский собирается с римскими императорами, которые также были известными гонителями христиан.