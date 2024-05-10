Карин Жан-Пьер уточнила информацию о приостановке поставок снарядов Израилю

«Это пауза. Мы говорим о паузе в отношении одной конкретной поставки. Это пауза, а не прекращение поставок оружия», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Вашингтон, по ее словам, сегодня не видит никаких военных операций в Рафахе. Однако США собираются четко обозначить свою обеспокоенность на фоне возможного вторжения в город.

Тем не менее, Жан-Пьер не уточнила длительность указанной паузы. Власти, по ее словам, пока не приняли окончательное решение о судьбе конкретной партии снарядов.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил приостановку поставки 3,5 тыс. авиационных бомб Тель-Авиву из-за опасений, что ЦАХАЛ использует их при атаке на Рафах.