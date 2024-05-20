Детская научно-практическая конференция прошла в Воскресенске
Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске стал организатором детской научной-практической конференции и конкурса „Территория будущего: новые подходы к агротехнологиям“. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В конференции участвовали учащиеся 8-10 классов и студенты ссузов Воскресенска.
«Мы дали участникам возможность подумать над разработкой нескольких блоков тем, тесно связанных с производством минеральных удобрений: влияние промышленности на сельское хозяйство, вопросы выбора и применения удобрений и кормовых добавок, работа с проблемными почвами, очистка и контроль водных и воздушных ресурсов», — сказала начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Елена Удовенко.
Заочный этап конкурса объединил 30 участников. В очном этапе 6 школьников и 7 студентов защищали проекты перед жюри.
Среди школьников лучшей стала работа Виктории Цациной о выборе удобрений для выращивания сельхозкультур.
Победительницей среди студентов оказалась Яна Кобзий с исследованием «Утилизация источников питания и электронного лома».