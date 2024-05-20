Детская научно-практическая конференция прошла в Воскресенске

«Мы дали участникам возможность подумать над разработкой нескольких блоков тем, тесно связанных с производством минеральных удобрений: влияние промышленности на сельское хозяйство, вопросы выбора и применения удобрений и кормовых добавок, работа с проблемными почвами, очистка и контроль водных и воздушных ресурсов», — сказала начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Елена Удовенко.