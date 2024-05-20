Телеканал «360» отмечает 10-летний юбилей и меняет концепцию

Телеканал «360» празднует свой десятилетний юбилей и проводит масштабное обновление. В честь круглой даты портал переходит на новый домен 360.ru , что, по мнению руководства СМИ, звучит идеально.

Генеральный директор телеканала Алексей Каклюгин отметил, что за 10 лет «360» вырос из просто телеканала в многоплатформенный медиаресурс. Каждая страница в соцсетях и мессенджерах — отдельный продукт с собственной аудиторией.

В рамках обновленной концепции изменится не только оформление, но и подходы на всех площадках канала. Цель — стать ближе к пользователям, дать им возможность создавать собственный контент и даже играть на платформе Roblox. Телеканал хочет найти общий язык со зрителями и двигаться вперед вместе с ними.

Обновление разработано совместно со студией дизайнера Артемия Лебедева. По словам Каклюгина, команда «360» стремится осваивать новинки в современных реалиях и двигаться вперед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями, продюсерами, редакторами, корреспондентами, ведущими канала «360», которому исполнилось 10 лет. Глава региона поблагодарил их за профессионализм и участие в важных для региона событиях.

«Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Каждый канал имеет свой почерк, стиль, и все, кто стоял у его истоков, старались соответствовать современности, креативности. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги, что было сделано за эти годы. Но самое главное — что дальше, каким будет канал, какую миссию вы несете, какое добро, пользу, что является главным в вашей деятельности», — сказал Воробьев.