Телеканал «360» отмечает 10-летний юбилей и меняет концепцию
Телеканал «360» празднует свой десятилетний юбилей и проводит масштабное обновление. В честь круглой даты портал переходит на новый домен 360.ru, что, по мнению руководства СМИ, звучит идеально.
Генеральный директор телеканала Алексей Каклюгин отметил, что за 10 лет «360» вырос из просто телеканала в многоплатформенный медиаресурс. Каждая страница в соцсетях и мессенджерах — отдельный продукт с собственной аудиторией.
В рамках обновленной концепции изменится не только оформление, но и подходы на всех площадках канала. Цель — стать ближе к пользователям, дать им возможность создавать собственный контент и даже играть на платформе Roblox. Телеканал хочет найти общий язык со зрителями и двигаться вперед вместе с ними.
Обновление разработано совместно со студией дизайнера Артемия Лебедева. По словам Каклюгина, команда «360» стремится осваивать новинки в современных реалиях и двигаться вперед.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями, продюсерами, редакторами, корреспондентами, ведущими канала «360», которому исполнилось 10 лет. Глава региона поблагодарил их за профессионализм и участие в важных для региона событиях.
«Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Каждый канал имеет свой почерк, стиль, и все, кто стоял у его истоков, старались соответствовать современности, креативности. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги, что было сделано за эти годы. Но самое главное — что дальше, каким будет канал, какую миссию вы несете, какое добро, пользу, что является главным в вашей деятельности», — сказал Воробьев.