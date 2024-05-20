Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил канал «360» за работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями, продюсерами, редакторами, корреспондентами, ведущими канала «360», которому исполнилось 10 лет. Глава региона поблагодарил их за профессионализм и участие в важных для региона событиях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Каждый канал имеет свой почерк, стиль, и все, кто стоял у его истоков, старались соответствовать современности, креативности. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги, что было сделано за эти годы. Но самое главное — что дальше, каким будет канал, какую миссию вы несете, какое добро, пользу, что является главным в вашей деятельности. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Воробьев поблагодарил сотрудников за то, что они постоянно ищут что-то новое и находятся в поиске. Также он выразил слова благодарности гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, который в 2014 году оказал большую помощь. Тогда важно было собрать команду, дать свободу творческим и талантливым людям. По словам губернатора, это получилось.

Команда телеканала рассказала о своих новых проектах, поделилась дальнейшими планами. За эти 10 лет телеканал «360» стал крупной региональной медиакомпанией.

Работа телеканала

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Сейчас «360» занимает лидирующие позиции в сегменте электронных СМИ и digital-ресурсов Московской области, имеет значительную аудиторию в Подмосковье и широкий федеральный охват — около 90 млн человек. Сайт 360.ru каждый день посещают порядка 1 млн пользователей. Еще более 1,5 млн являются подписчиками канала в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере Telegram, на платформах RuTube и «Яндекс.Дзен».

Бывший генеральный директор «360», а сегодня заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал, что телеканал стремился к тому, чтобы все было современно, технологично и можно было завоевать большую аудиторию.

«За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону digital, интернета. Телеканал „360“ — это про настоящее. Таков новый лозунг, который придумали ребята, и он, мне кажется, достаточно точно отражает то, чем они занимаются. Это новости, программы о том, что происходит в столичном регионе, это самые современные тренды и тенденции, быстрая реакция на события», — отметил Духин.

По словам Духина, «360» — это также сайт, социальные сети и современные способы доставки информации.

Телеканал имеет ряд громких наград — 6 ТЭФИ, премии «Рунета», «Золотой луч», «ТЭФИ-капитал», «Золотая кнопка YouTube», «Большая цифра». Зрители получают эксклюзивную информацию из первых уст.

Генеральный директор «360» Алексей Каклюгин рассказал, что телеканал старается показывать что-то новое, современное.

«Как ни странно, несмотря на то, что некоторые иностранцы ушли из России, тренды в моде сохраняются. У молодежи каждый день меняется сфера потребления», — добавил Каклюгин.

По словам Каклюгина, «360» планирует создавать новые форматы, делать не только новости, но и каким-то способом вовлекать людей, чтобы они взаимодействовали с телеканалом и получали обратную связь.

Познавательные рубрики

Прямые эфиры, интервью, специальные репортажи, познавательные рубрики идут на телеканале в круглосуточном режиме. У каждой программы есть своя постоянная аудитория. Например, трэвел-проект «Лето в Подмосковье» рассказывает о том, что любопытного можно увидеть в регионе, где можно провести выходные или целый отпуск.

На «360» также есть программа «Полезные новости», где можно получить практический совет — как выбрать подарок на Новый год или подержанный автомобиль.

Помимо этого, ярким проектом является «Внимание! Еда!» Ведущие покупают самые популярные продукты и отдают в независимую лабораторию «Роскачества». По результатам исследования эксперты выносят вердикт: всегда ли безопасно то, что вкусно?

Необычный формат имеет и программа о погоде. Две съемочные группы на метеомобилях едут в разные города Подмосковья, чтобы дать максимально точный прогноз.

Алина Засобина рассказала, что она ведет прогноз погоды на «360».

«Это прямые эфиры, у нас там разные активности происходят. У меня папа — военный, я жила в разных местах, в том числе за границей, и признаюсь — открыла для себя Подмосковье. Говорю своим друзьям: „Ребята, вам не нужно ездить в Париж, чтобы съесть круассан, устрицы или увидеть страусиную ферму — все это есть в Московской области“», — рассказала Засобина.

По словам ведущей, погода на канале «360» стала народным любимцем. Они едут на метеомобиле, и люди машут руками навстречу. А когда ведущие выставляют метеостанцию, с которой путешествуют, к ней бегут и дети, и женщины, и мужчины.

На канале также есть научные, финансовые, деловые, автомобильные, развлекательные и другие разнообразные программы, рассчитанные на самую широкую зрительскую аудиторию.