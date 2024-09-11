Караганов: США врут о распространении их ядерных гарантий на союзников

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Сергей Караганов заявил, что США врут о распространении их ядерных гарантий на союзников, сообщает « Коммерсант ».

По его словам, в период холодной войны американские власти допускали, что советские войска могут «рвануть на Запад танковыми колоннами через Германию».

Караганов заявил, что сценарий ответа на эти действия у штатов был один — ядерный удар по немецким землям. По словам политолога, США его отрабатывали на случай того, если СССР действительно решит продвинуться на Запад.

«С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», — подчеркнул Караганов.

По его мнению, российские власти должны ужесточить ядерную доктрину и четко заявить, что «готовы применять ядерное оружие по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти уточняют доктрину использования ядерного оружия. Он отметил, что об этом хорошо известно США.