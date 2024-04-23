Канцлер ФРГ Шольц против цитирования Россией трудов Канта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что всемирно известный философ Иммануил Кант не был бы согласен с текущей политикой России, а значит Москва не может цитировать и ссылаться на его труды, пишет ТАСС со ссылкой на газету Zeit.

Шольц считает, что Москва также пытается присвоить себе Канта и его труды. Такое заявление он сделал на мероприятии, приуроченном к 300-летию со дня рождения мыслителя эпохи Просвещения.

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился в Кенигсберге, который сейчас является Калининградом и принадлежит России. По указу президента Владимира Путина в честь юбилея философа в его родном городе с 22 по 25 апреля 2024 года проходит Международный Кантовский конгресс.

Ранее канцлер ФРГ Шольц сделал неоднозначное заявление о завершении эпохи ископаемого топлива. Некоторые эксперты усомнились в рациональности отказа от ископаемых ресурсов без существования достойной надежной альтернативы.