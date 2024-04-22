Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, что «эпоха ископаемого топлива подходит к концу», вызвало разнообразные реакции. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, Игорь Шатров заявил, что сомневается в правдивости слов немецкого политика. Эксперт убежден: ископаемые источники энергии все еще остаются неотъемлемой частью мировой экономики.

Некоторые политики и эксперты поддержали мнение Шольца, считая, что переход к зеленой энергетике является неизбежным и необходимым для будущего поколения. Однако другие сомневаются в такой радикальной перестройке энергетического сектора.

Игорь Шатров на этот счет подчеркнул, что отказ от ископаемых ресурсов без адекватной замены может привести к серьезным последствиям, особенно для стран Европы.

«Шольц просто брякнул, не подумав, — не как политический деятель, который думает на поколение вперед, а как временщик. <…> Мы уже видим, как европейская экономика скукоживается, в том числе и потому, что у нее закончились дешевые ископаемые ресурсы, а возобновляемыми ресурсами не получается восполнить этот дефицит», — сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, зеленая энергетика — ветровая и солнечная энергия — имеет свои преимущества, но не может полностью заменить ископаемые источники в короткие сроки. Именно поэтому, отметил Шатров, многие эксперты призывают сохранять запасные варианты, такие как атомные электростанции, которые могут обеспечить стабильное энергетическое производство при дефиците возобновляемых источников.